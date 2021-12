Sporting nos 'quartos' da Taça após entrada a dormir frente ao Casa Pia

Uma entrada a dormir levou o leão a ter de sofrer para ultrapassar os gansos da II Liga. O Casa Pia marcou primeiro e só um golo do habitual Coates estabilizou a equipa de Amorim. Uma bomba de Sarabia - só validada pelo VAR - deu a ida aos ‘quartos’, mesmo com a expulsão de Tabata antes da reta final do jogo.É que o encontro começou mesmo com uma lembrança aos leões do que eram os Natais passados. Amorim bem que pediu fome aos seus jogadores, mas a entrada foi de quem já tinha a barriga cheia. O Casa Pia aproveitou - aos 8’, Poloni teve espaço na esquerda e cruzou para golo de cabeça de Jota Silva, nas costas de Coates.O fantasma da eliminação ameaçava pairar no Pina Manique e a equipa reagiu de forma ténue. Palhinha cabeceou por cima e Bragança obrigou Lucas Paes a uma boa intervenção. Só que, do outro lado, Jota e Godwin iam colocando a defesa de Alvalade em sentido.Com o Casa Pia a baralhar as contas, o Sporting puxou de uma solução matemática habitual: canto mais Coates é muitas vezes golo. O central uruguaio beneficia de um desvio infeliz de Jota e encosta para o empate.Sem alterações no resultado, Rúben Amorim fez alterações na equipa. Ao intervalo, tirou Nazinho e colocou Paulinho. Mudança de diminutivos, mas com impacto no ritmo de jogo. Palhinha e Pote estiveram perto de marcar - Pedro Gonçalves enviou mesmo uma bola ao poste -, antes de uma bomba de Sarabia que vai à barra e entra, por centímetros, na baliza. Os árbitros não se aperceberam, mas o VAR entrou, e bem, em ação.A vida apresentava-se bem mais confortável para os campeões nacionais frente ao quarto classificado da II Liga. Só que Tabata, ainda que de forma involuntária, arrisca na abordagem a um lance e acaba por pisar o adversário. Cartão vermelho com perto de 20 minutos por jogar. O certo é que o controlo de danos resultou por parte da equipa de Amorim - a não ser protestos de um penálti, nunca mais o Casa Pia ameaçou a baliza de João Virgínia.o João Virgínia – Sem culpas no golo do Casa Pia.o Gonçalo Inácio – Sentiu dificuldades no primeiro tempo com Jota.o Coates – Fez o empate, mas não ficou bem na fotografia no 1-0 dos da casa.o Matheus Reis – Quase fez autogolo. Cumpriu.o Esgaio – Demorou a acertar os posicionamentos.o Nazinho – Sem deslumbrar.o João Palhinha – Regresso à titularidade com exibição q.b.o Daniel Bragança – O motor. Dois remates com perigo.o Bruno Tabata – Entrou atrevido e com vontade, depois apagou-se e foi expulso.o Pedro Gonçalves – Perdulário. Três grandes chances.o Sarabia - Depois de uma primeira parte alheado do jogo, decidiu a eliminatória à bomba num grande golo que só foi validado com o aval do VAR.o Paulinho - Mexeu no jogo.o Ugarte – Deu músculo.o Nuno Santos – Fechou bem na esquerda.o Matheus Nunes – Dinâmico.Em caso de dificuldades, é chamar o 112. E o pronto-socorro do Sporting voltou a ser Coates, na sequência de um pontapé de canto. Nota positiva para os gansos da II Liga, que deram luta ao leão e ameaçaram uma surpresa.Pedro Gonçalves está nos dois golos do Sporting, mas ainda não foi desta que terminou o jejum, agora de sete jogos sem marcar. Pote tentou, mas até o poste lhe negou o gosto ao pé.Rui Costa deixou passar uma mão de um defesa do Casa Pia - há dúvidas sobre se é dentro da área - e teve de ser o VAR a ver o golo de Sarabia. Carga de Matheus Reis devia ter dado penálti ao Casa Pia.