Sporting num duelo inédito com suíços do Young Boys

O Young Boys, que lidera o campeonato suíço, vai defrontar o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num duelo inédito ditado hoje pelo sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Sporting e Young Boys defrontam-se pela primeira vez em encontros oficiais - os 'leões' somam um triunfo por 1-0 numa partida particular em terras helvéticas em 2010 --, numa eliminatória em que a equipa portuguesa joga a primeira mão fora de casa.

Os 'leões', segundos colocados no Grupo D da Liga Europa, jogam na Suíça em 15 de fevereiro de 2024 e recebem os terceiros classificados do Grupo G da Liga dos Campeões no dia 22 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Embora o Sporting nunca tenha defrontado o Young Boys, o histórico do confronto com equipas suíças é francamente favorável aos 'leões', que, em 17 jogos, venceram 10, empataram três e perderam quatro.

O Sporting regista também um saldo favorável de golos frente a emblemas helvéticos, com 22 marcados contra 13 sofridos, mas perde no confronto a eliminar, em que passou por duas vezes e foi eliminado em três.

Os suíços eram um dos seis possíveis adversários do Sporting, dado que o sorteio impedia que se defrontassem equipas do mesmo país (Benfica e Sporting de Braga), tendo os 'leões' evitado AC Milan (Itália), Feyenoord (Países Baixos), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Lens (França) e Galatasaray (Turquia).

O Young Boys lidera o campeonato suíço, com 38 pontos, e chega ao play-off pelo terceiro lugar alcançado no Grupo G da 'Champions', que teve o Manchester City como vencedor e o Leipzig como segundo classificado.

A equipa suíça assegurou o terceiro lugar com quatro pontos, com um empate a 2-2 fora e um triunfo por 2-0 em casa com o Estrela Vermelha, da Sérvia, quarto e último posicionado, com um ponto.

O relvado sintético do estádio Suisse, em Berna, conhecido também por Wankdorf, casa do Young Boys, já muito criticado por clubes que lá jogaram, é um dos problemas acrescidos para a equipa liderada por Ruben Amorim.

O Sporting disputou o acesso aos 'oitavos', então os 16 avos de final, em nove ocasiões, qualificando-se em 2009/10 (Everton), 2011/12 (Legia Varsóvia), 2017/18 (Astana) e 2022/23 (Midtjylland), tendo sido eliminado em 2010/11 (Rangers), 2014/15 (Wolfsburgo), 2015/16 (Bayer Leverkusen), 2018/19 (Villarreal) e 2019/20 (Besaksehir).