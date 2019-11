Sporting pede dispensa de jogadores na sessão da próxima semana do julgamento do ataque a Alcochete

Bruno Fernandes, Acuña, Coates e os restantes jogadores do Sporting, que estavam presentes na Academia de Alcochete aquando do ataque, não vão ser ouvidos no Tribunal de Monsanto na próxima semana.



O Sporting juntou aos autos do processo da invasão da Academia de Alcochete um requerimento no qual pede que os jogadores em causa não sejam obrigados a comparecer em tribunal. Em contrapartida o clube leonino compromete-se a apresentar em Monsanto, no lugar dos jogadores, os funcionários da Academia que também foram arrolados pelo Ministério Público como testemunhas.





Os jogadores do clube leonino rumam este fim-de-semana ao norte, para jogar frente ao Gil Vicente no domingo, e na quarta-feira, para jogos da Liga e da Taça da Liga.

Apesar da presidente do coletivo de juízes ainda não ter deferido o pedido do Sporting, a CMTV sabe que o requerimento do clube leonino vai ser aceite pela juíza e os jogadores vão ficar dispensados de ir a tribunal nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Deverão ser novamente chamados a Monsanto na semana de 9 de dezembro.



Estes profissionais são testemunhas essenciais no processo que senta no banco dos réus quarenta e quatro arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, que respondem por crimes como sequestro e terrorismo.