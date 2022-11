O Sporting falhou esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao permitir a reviravolta do Eintracht Frankfurt (1-2), em Alvalade, depois de ter estado em vantagem com um golo de Arthur.



O leão cai agora para a Liga Europa.



Rúben Amorim procedeu a seis alterações no onze, face à inesperada derrota com o Arouca (0-1) para o campeonato.









