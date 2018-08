Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting perde troféu Cinco Violinos nos penáltis

Empoli torna-se o primeiro clube a tirar torneio aos leões.

21:25

O Sporting perdeu com o Empoli nos penáltis (4-5), depois do 1-1 no tempo regulamentar, vendo fugir pela primeira vez o Troféu 5 Violinos ao cabo de sete edições.



Misic adiantou os leões (51') mas La Gumina empatou aos 68'.



Foi o último teste de pré-época para a equipa de José Peseiro.