Sporting perdido na Áustria falha primeiro lugar na Liga Europa

Foi com estrondo que o Sporting terminou a fase de grupos da Liga Europa. Já apurado para os 16 avos de final, onde não será cabeça de série, e com muitas alterações no onze (9!), a equipa de Silas nunca se encontrou e podia ter saído da Áustria vergado a uma goleada histórica.Mathieu, Bruno Fernandes e Vietto ficaram em Lisboa. Acuña, Bolasie, Wendel, Doumbia, Luiz Phellype (os dois últimos entraram) no banco. A aposta na formação de Alcochete foi clara (cinco jogadores no onze inicial e Maximiano a sair do banco), mas correu mal, muito mal.O LASK já tinha mostrado em Alvalade ser uma equipa de qualidade, com forte pendor ofensivo. Dominou a 1ª parte, jogando quase sempre no meio-campo leonino. Com Rodrigo Fernandes, Eduardo e Miguel Luís no miolo, o Sporting nunca provocou grandes calafrios aos austríacos.O LASK não precisou de carregar nem criou muitas chances. De bola parada fez o 1-0 por Trauner, com a defesa a ver jogar. Depois, aos 35’, Renan, num lance infantil, derrubou Klauss. Penálti e expulsão para o brasileiro. O LASK chegou ao 2-0 e o jogo acabou para os leões.Após o descanso, Camacho ainda teve uma boa chance para reduzir mas o encontro foi sempre dos austríacos, que só não marcaram mais por mero desacerto e devido a... Maximiano. O guarda-redes, já a terminar, só não conseguiu travar o 3-0.O guarda-redes de 20 anos fez uma exibição gigante. Três grandes defesas a remates que tinham selo de golo. A baliza dos leões tem um novo dono.Rosier na direita e Ilori (mais uma vez) mostram que não têm qualidade para jogar no Sporting. Coates e Borja também estiveram em tarde/noite aquém do esperado.Bem na expulsão de Renan. O brasileiro não tenta jogar a bola, atingindo com um pontapé o adversário. A terminar, um golo anulado ao LASK. Raguz marca, mas parece estar em posição irregular.