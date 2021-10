Sporting prepara 'ciclo infernal' de jogos

O Sporting vai iniciar na próxima sexta-feira um ciclo infernal de cinco jogos em apenas 15 dias. Os leões defrontam o Belenenses, no Restelo, em jogo da 3ª pré-eliminatória da Taça de Portugal. Seguem-se depois os duelos frente ao Besiktas, Moreirense, Famalicão e V. Guimarães.Vai ser um teste de fogo à profundidade da equipa de Rúben Amorim, técnico que por opção própria optou por um plantel curto para atacar uma época exigente. Os leões estão em todas as frentes, o que vai obrigar o treinador a uma gestão cuidada, de forma a não sobrecarregar fisicamente os jogadores. Este ciclo pode também dar resposta à pergunta sobre se o Sporting precisa ou não de atacar o mercado de inverno."A equipa está preparada, temos um grupo fantástico, estamos prontos para as adversidades que vamos ter", garantiu na segunda-feira Nuno Santos, em declarações aos jornalistas antes do treino. Também Ricardo Esgaio frisou que a equipa está focada a 100 por cento, mesmo que esteja desfalcada dos jogadores internacionais. "Com o mister não dá para facilitar. Apesar de não haver competição não deixa que a equipa relaxe, gosta de manter os níveis de intensidade. Descansámos dois dias e voltámos na máxima força", atirou o defesa direito.Na sessão de segunda-feira, Pote voltou a treinar sem limitações. O goleador dos leões já tinha ido a jogo no particular frente ao Torreense. Destaque ainda para Gonçalo Inácio, central que voltou a integrar os trabalhos sem limitações, depois da lesão contraída frente ao Ajax a 15 de setembro. Neto e Jovane Cabral fizeram trabalho de ginásio.