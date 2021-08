Sporting punido com multas pesadas devido a comportamento dos adeptos em Alvalade

O Sporting foi multado em 10.200 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do comportamento dos adeptos na 1.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio de Alvalade, frente ao Vizela."Aos quatro minutos da segunda parte, na Bancada Topo Sul, nível superior, ocupada por adeptos afetos ao clube visitado, Sporting Clube de Portugal, Fut., SAD, identificados com adereços alusivos ao mesmo, mormente camisolas e cachecóis, registaram-se as seguintes ocorrências: (…) b) Lançamento de uma tocha incandescente para junto da linha de baliza, lado sul, tendo a mesma alocado-se fora do rectângulo de jogo. No momento deste episódio, o jogo encontrava-se a decorrer, sendo interrompido logo de seguida para ser efetuado um lançamento de linha lateral. (…) o reinício do mesmo foi retardado em cinco (5) segundos, de forma a que um bombeiro em serviço retirasse a referida tocha do local" - Conforme o descrito no Relatório do Árbitro e no Relatório dos Delegados da LPFP", pode ler-se no documento.Acrescem ainda mais duas multas de 1.530 e 1.020 euros igualmente pelo comportamento dos adeptos devido a "deflagramento de duas tochas incandescentes e um pote de fumo".