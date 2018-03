Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting: 'Quartos' pela décima vez

Leões procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma competição europeia.

Por João Pedro Óca | 11:00

O Sporting está nos quartos de final da Liga Europa pela décima vez e procura a sexta qualificação para as ‘meias’, na sua história, nas competições europeias. A tarefa, frente ao Atlético Madrid, será extremamente difícil, mas os leões vão tentar quebrar o favoritismo dos espanhóis e surpreender a Europa do futebol.



Jorge Jesus já assumiu que a equipa sonha com o título, apesar de ter pela frente o principal candidato à vitória em Lyon, e para isso terá continuar a queimar etapas para chegar pela terceira vez na história a uma final europeia.



O treinador também já deixou a marca própria na Liga Europa e alimenta o objetivo de chegar pela quarta vez às ‘meias’ da prova nos últimos sete anos. Ao serviço do Benfica, o técnico perdeu duas finais, em 2013 e 2014.



Quatro anos depois, o objetivo é o mesmo e a missão igualmente espinhosa. O mês de abril, em volume de jogos, será infernal para os leões, que lutam em várias frentes, e o nome do adversário impõe respeito, pelo que só o melhor Sporting poderá travar o Atlético. Os colchoneros têm poucas hipóteses de chegar ao título espanhol e apostam as fichas na Europa.