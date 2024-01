O Sporting quer renovar com Viktor Gyokeres para aumentar a cláusula de rescisão do jogador de 100 para 120 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã. Esse é o principal objetivo de Frederico Varandas, que sente necessidade de blindar o contrato para proteger o avançado do assédio do mercado em curso.









