O Sporting está a contar com a chamada de Matheus Nunes à seleção nacional para aumentar o seu valor de mercado, sabe o CM.Após a vitória (1-0) frente ao Marítimo, Rúben Amorim confirmou a notícia avançada pelo CM há semanas: o médio abdicou da seleção brasileira para representar Portugal.“O Matheus não foi convocado para a seleção do Brasil se calhar por outras razões, se calhar uma escolha do jogador.