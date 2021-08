O mercado de transferências está a poucos dias de fechar e o Sporting ainda não encaixou a verba que precisa, mas a grande prioridade é a visita a Famalicão da próxima jornada do campeonato. Os dirigentes leoninos, sabe o CM, consideram fundamental manter os atuais dois pontos de vantagem para o FC Porto antes do clássico entre as duas equipas agendado para setembro.









Disputadas três rondas da Liga, o Sporting divide a liderança com o Benfica, ambos com 9 pontos, e o FC Porto tem 7. Os dragões jogam primeiro na 4ª jornada (no sábado, às 18h00) e, caso vençam o Arouca, passam provisoriamente para a frente. Uma derrota em Famalicão (também no sábado, às 20h30) deixaria os verdes-e-brancos um ponto atrás dos portistas antes do clássico agendado para 12 de setembro (após a paragem das seleções), o que é visto em Alvalade como um fator de pressão a evitar.

Daí que, até sábado, nenhuma peça-chave do plantel será vendida. É o caso de Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes e até mesmo Jovane, os jogadores mais apontados à saída. Inclusive, a SAD tem tentado blindar o plantel às movimentações do mercado. A preocupação dos dirigentes, partilhada pela equipa técnica, é que os futebolistas estejam focados no seu trabalho no relvado.

pormenores



João Virgínia já treina



Apresentado na terça-feira, João Virgínia fez esta quarta-feira o primeiro treino no Sporting. Não há lesionados no plantel.





Camacho no Belenenses



Sporting e Belenenses SAD já chegaram a acordo para o empréstimo de Rafael Camacho até ao fim desta temporada.





Hugo Viana castigado



Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, foi suspenso por 15 dias devido a uma expulsão em jogo da Liga da época passada.