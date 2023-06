Sporting quer usar dinheiro de Ugarte para atacar Gyökeres

A venda de Ugarte ao Chelsea, por 60 milhões de euros (mais cinco por objetivos), vai possibilitar à SAD do Sporting avançar com novo desafogo para a compra de um avançado, sendo que já há alvos.



Viktor Gyökeres (Coventry) surge na primeira linha de opções. O ponta de lança sueco de 24 anos tem qualidades que agradam ao treinador Rúben Amorim e foi isso que levou os responsáveis do emblema de Alvalade a fazerem abordagens exploratórias pelo jogador, que entra no último contrato da equipa que na próxima época vai jogar no Championship (falhou acesso ao principal escalão inglês, no último jogo).









