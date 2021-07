Sporting quer valorizar João Palhinha

O Sporting espera receber uma verdadeira fortuna com a venda de João Palhinha... mas apenas em junho de 2022. A ideia da estrutura leonina é que o médio aproveite o embalo da última temporada e também as boas exibições que acumulou no Campeonato da Europa para se continuar a rentabilizar na nova época, de modo a aguçar ainda mais o apetite dos grandes emblemas do velho continente e assegurar um autêntico Euromilhões. Até porque Palhinha terá a oportunidade de brilhar na montra da Champions.Olhemos para a ascensão do médio de 26 anos. Depois de uma boa temporada com a camisola do Sp. Braga, conseguiu então segurar um lugar no plantel de Rúben Amorim. Nesse momento, ou seja, no início da temporada transata, Palhinha estava avaliado em qualquer coisa como 9 milhões de euros. Seguiram-se depois os meses da afirmação. João Palhinha foi uma das figuras da caminhada de sucesso do Sporting que resultou na conquista do campeonato nacional e da Taça da Liga.A boa época valeu-lhe a estreia na seleção nacional e foi mesmo um dos 26 eleitos de Fernando Santos para disputar o Euro 2020. A equipa das Quinas caiu nos oitavos, aos pés da Bélgica, mas a verdade é que, segundo o ‘Transfermarkt’, Palhinha foi o único português que se conseguiu valorizar, estando agora cotado em 21 milhões de euros. E a expectativa é que o seu valor de mercado continue a subir em flecha.