Sporting quer voltar aos triunfos frente a Guimarães em luta por lugar europeu

O Sporting tenta esta segunda-feira regressar aos triunfos na visita ao Vitória de Guimarães, no encerramento da 29.ª jornada da I Liga de futebol, frente a uma equipa que está envolvida na luta por um lugar competições europeias.

Os 'leões' não vencem há três partidas, depois de um empate no campeonato frente ao Arouca e uma derrota e um empate frente aos italianos da Juventus, que originaram a eliminação na Liga Europa, com a equipa de Rúben Amorim, que vai estar ausente do banco devido a castigo, a necessitar de um triunfo para ainda sonhar com um lugar de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa ocupa o quarto lugar, com 58 pontos, a 10 do Sporting de Braga, que está em terceiro, último lugar que garante a 'Champions', e que já venceu nesta jornada o Casa Pia.

Pela frente, os 'leões' vão ter um Vitória de Guimarães que não vence há cinco jogos no campeonato, com quatro derrotas e um empate, e sabe que necessita de pontos para se manter na luta por um lugar nas competições europeias, estando agora em sétimo, com 41 pontos.

O jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting está agendado para esta segunda-feira, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 abr:

Casa Pia - Sporting de Braga, 0-1

- Sábado, 22 abr:

Famalicão - Marítimo, 3-2

Boavista - Rio Ave, 3-2

Paços de Ferreira - FC Porto, 0-2

- Domingo, 23 abr:

Portimonense - Gil Vicente, 1-0

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 1-1

Benfica - Estoril Praia, 1-0

Arouca - Vizela, 1-0

- Segunda-feira, 24 abr:

Vitória de Guimarães -- Sporting, 20h15