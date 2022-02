Sporting recebe Manchester City em jogo de exigência máxima

O Sporting recebe esta terça-feira o Manchester City, em jogo de elevadíssima dificuldade diante do campeão inglês e vice-campeão europeu, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O campeão português teve uma das 'favas' do sorteio da fase a eliminar da 'Champions', depois de ter sido segundo classificado na fase de grupos, atrás do Ajax, que nestes mesmos oitavos de final defrontará o Benfica (23 de fevereiro e 15 de março).

O Sporting terá esta terça-feira de ser perfeito para se manter na corrida a uma inédita presença nos quartos de final da 'Champions', eliminatória em que esteve em 1982/83, mas então com a prova a ter a designação de Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Para o jogo desta terça-feira, no lado do Sporting, o melhor marcador da última época, Pedro Gonçalves, poderá ser opção para o treinador Rúben Amorim, depois de ter falhado o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão (2-2).

No City, que conta com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, o treinador Pep Guardiola confirmou que Jack Grealish, lesionado, não estará disponível, o mesmo sucedendo com o brasileiro Gabriel Jesus e Cole Palmer, ambos com problemas físicos, enquanto Kyle Walker cumpre suspensão.

O primeiro jogo entre Sporting e Manchester City disputa-se a partir das 20h00 no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic, enquanto a segunda mão está agendada para nove de março, em Manchester.

Em outro jogo desta terça-feira no 'arranque' dos oitavos de final, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes e Danilo Pereira, recebe o Real Madrid.