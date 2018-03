Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting recebe Rio Ave a tentar manter-se na luta pelo título

Partida está marcada para as 20h15 no Estádio José Alvalade.

Por Lusa | 08:58

O Sporting tenta este domingo recolocar-se na luta pelo título, em jogo em que recebe no Estádio José Alvalade (20h15) o Rio Ave e que encerra a 27.ª jornada da I Liga de futebol.



Depois dos triunfos no sábado do Benfica, em casa do Feirense (2-0), e de FC Porto, no dérbi portuense com Boavista (2-0), os 'leões' estão obrigados a vencer, para manterem distâncias para os rivais.



A sete jornadas do final, o FC Porto lidera o campeonato, com 70 pontos, seguido do tetracampeão Benfica, com 68, enquanto o Sporting é terceiro, com 62 e menos um jogo disputado.



Já o Rio Ave tentará em Alvalade restabelecer a diferença de mais quatro pontos para o Marítimo, que no sábado venceu na visita ao Tondela (2-1) e está a apenas um ponto do quinto lugar, ocupado pelos vila-condenses.



O dia terá também a visita do Sporting de Braga ao Desportivo de Chaves, com os bracarenses seguros no quarto lugar, e os flavienses, sétimos, ainda com esperanças na zona europeia.



Em outros jogos, o Vitória de Guimarães (10.º) recebe o Desportivo das Aves (13.º), e o Moreirense (17.º) defronta em casa o Belenenses (12.º).