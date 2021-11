A Sporting SAD terá recebido verbas provenientes de duas contas bancárias do BESA no BES: entre julho de 2011 e maio de 2012, terão sido feitas para a SAD leonina 11 transferências bancárias no total de 13,7 milhões de euros.As operações mais elevadas terão sido realizadas, segundo a certidão extraída do processo nº 244/11 para o caso GES, em julho e agosto de 2011, no valor de dois milhões de euros cada uma.