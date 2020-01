Sporting recorre a frase de Shakespeare para elogiar "grandeza" de Bruno Fernandes

O Sporting recorreu esta quarta-feira a uma frase de William Shakespeare para se despedir do futebolista Bruno Fernandes, elogiando a "grandeza" do médio, a caminho dos ingleses do Manchester United.

"Alguns nascem grandes, alguns atingem a grandeza e outros têm a grandeza imposta a eles", indica o clube em mensagem no Twitter, acompanhando um vídeo do médio e com agradecimentos de "Obrigado Capitão. Para sempre Leão".

A mensagem do clube, que no seu site também deseja "as maiores felicidades pessoais e desportivas" ao jogador, surge pouco depois de comunicar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o acordo alcançado com o Manchester United.

Na nota, a SAD leonina diz que transfere o jogador por "55 milhões de euros fixos, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros", ficando ainda com "direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências".

Entretanto, também o Manchester United colocou uma nota na sua página oficial, ainda sem especificar os termos do contrato, mas referindo que chegou a acordo para a transferência do médio internacional português.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar ter chegado a acordo com o Sporting Clube de Portugal para a transferência de Bruno Fernandes", diz a nota publicada na página dos 'red devils'.

O clube acrescenta que o negócio está dependente dos habituais exames médicos e que mais informação será dada em breve.