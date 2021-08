Sporting recusa vender principais jogadores em saldos

O Sporting não está disposto a abrir mão de qualquer um dos seus principais jogadores a preço de saldos, apurou o. A SAD dos leões, liderada por Frederico Varandas, sabe da necessidade de manter as contas do clube equilibradas mas, por outro lado, não está tão pressionada como em épocas anteriores, pelo que se recusa a aceitar propostas abaixo do que considera justo.É inquestionável que o Sporting, fruto do sucesso da temporada passada, viu o valor de muitos dos seus ativos subir em flecha. O mercado internacional está atento às joias do clube de Alvalade, com Nuno Mendes, João Palhinha, Pedro Gonçalves (Pote) e Matheus Nunes a assumirem-se como os alvos mais apetecíveis. Apesar de não estar disposto a vender em saldos, a verdade é que o Sporting, como qualquer clube português, não se pode dar ao luxo de declinar um qualquer convite para se sentar à mesa. O próprio Rúben Amorim já o confessou publicamente. “Estamos preparados para tudo e sabemos que temos de vender. Isso é público. Digo todos os dias ao Hugo Viana e ao presidente para não vender, mas há que encarar isso com normalidade”, afirmou o técnico do Sporting, na antevisão ao encontro frente ao Vizela, que leões os venceram (3-0).