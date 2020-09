Confirmados mais cinco casos positivos de Covid-19 no Sporting esta segunda-feira: quatro jogadores e um elemento do staff. Os resultados dos testes feitos este domingo foram conhecidos esta manhã.No total, são agora sete jogadores infetados e um elemento do staff. Todos estão assintomáticos e em isolamento em casa onde vão cumprir os 14 dias obrigatórios de quarentena.O restante plantel treinou esta manhã em Alcochete.