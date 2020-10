Sporting renasce no Algarve frente ao Portimonense

O Sporting deu este domingo sinais de vida na Liga ao bater o Portimonense, por 2-0, atenuando a humilhante eliminação da Liga Europa na quinta-feira.Rúben Amorim pediu uma exibição para apagar a má imagem europeia (derrota por 4-1 com o LASK Linz) e conseguiu. Colocou Pedro Gonçalves no lugar de Wendel (a caminho do Zenit) e voltou a apostar no ataque móvel com Tiago Tomás, Nuno Santos e Vietto. Notaram-se boa dinâmicas e uma vontade muito grande de vencer. Porro deu o primeiro sinal de perigo, mas foi o jovem Nuno Mendes que tirou um golão da cartola.Recuperou uma bola, tirou dois adversários do caminho e rematou à saída do guarda-redes para o 1-0.O jogo ganhou ritmo. Adán teve mais trabalho. Contudo, os leões souberam aproveitar esse avanço do Portimonense e numa jogada que envolveu o trio atacante chegaram ao 2-0. Tiago Tomás abriu para a direita, onde Vietto cruzou para a entrada de rompante de cabeça de Nuno Santos.Na etapa complementar, os leões foram-se encolhendo, escudados na vantagem de dois golos. Aproveitaram os algarvios para subirem e criarem várias situações de perigo. Valeu o acerto da defesa leonina. Triunfo justo e moralizador na estreia do reforço Tabata.O Sporting vai solicitar à Liga que o jogo com o Gil Vicente da 1ª jornada, adiado a 19 de setembro devido a um surto de Covid, não se realize entre os dias 12 e 16 deste mês, mas sim mais tarde, apurou o. Como têm vários jogadores nas seleções até dia 14, os leões preferem jogar numa das datas definidas para as duas primeiras rondas da Liga Europa: dia 22 ou 29. Dessa forma, seria cumprido o regulamento da Liga, que obriga a realizar um jogo adiado num máximo de seis semanas.