Sporting requisita policiamento da GNR para treino após derrota na Taça de Portugal

O Sporting requisitou policiamento da GNR para a Academia para o treino dos seniores após a derrota do clube desta quinta-feira na Taça de Portugal, frente ao Alverca, apurou oRecorde-se que os adeptos leoninos responderam com cânticos e assobios durante grande parte do encontro.Após o apito final, a contestação subiu de tom e a equipa foi insultada nos últimos metros de caminho até ao balneário.Os adeptos leoninos pedem a demissão de Frederico Varandas após o falhanço em mais um dos grandes objetivos da época do Sporting.