Sporting resiste a goleada do Ajax com passagem aos 'oitavos' da competição garantida

O Sporting, já qualificado para os oitavos de final, perdeu esta terça-feira por 4-2 na visita ao líder Ajax, em jogo da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Amesterdão.

Sebástien Haller, aos oito minutos, de grande penalidade, Antony, aos 42, David Neres, aos 58, e Steven Berghuis, aos 62, assinaram os tentos dos holandeses, enquanto Nuno Santos, aos 22, e Tabata, aos 78, 'faturaram' para os campeões nacionais.

O líder Ajax fechou o Grupo C com 100% de aproveitamento e com 18 pontos, o dobro do Sporting, que terminou no segundo posto, com nove, os mesmos do Borussia Dortmund, que venceu por 5-0 na receção ao Besiktas, último colocado, sem qualquer ponto.

Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' Berghuis remata para fora, após bom passe de Antony.

89' Dário Essugo corts para canto do Ajax.

89' Gravenberch atira ao lado após assistência de Berghuis.

88' Pontapé de canto, Ajax. Concedido por Luís Neto.

88' Oportunidade intercetada. Antony remata ao lado.

85' Oportunidade falhada por Nazinho, após boa jogada de Paulinho.

81' Daniel Santos Bragança Sai Dario Essugo Entra

79' Pontapé de canto para o Ajax após corte de Neto.

78' Sporting reduz para 4-2. Numa boa jogada ao primeiro toque, Sarabia serve Esgaio, que cruzou para Paulinho deixar para Tabata que, com um remate potente, faturou.

76' Oportunidade intercetada após remate de Pote.

77' Noussair Mazraoui Sai Jurriën Timber Entra

76' Pontapé de canto para o Sporting.

76' Boa jogada do Sporting. Daniel Bragança combina com Tabata, mas remata pressionado por cima.

73' Manuel Ugarte Sai Pablo Sarabia Entra

73' Gonçalo do Lago Pontes Esteves Sai Flávio Nazinho Entra

72' Edson Álvarez Sai Kenneth Taylor Entra

71' Tabata remata com o pé esquerdo de fora da área para defesa fácil.

68' Ajax volta a criar perigo! Lisandro Martínez acerta em cheio no poste esquerdo.

67' Oportunidade falhada por Antony. Remata com o pé esquerdo de um ângulo difícil.

67' Ajax pressiona e ganhar um novo canto após corte de Gonçalo Inácio.

64' Sporting responde, com Paulinho a rematar junto ao lado esquerdo da baliza.

62' Mais um golo (4-1) do Ajax! Steven Berghuis conclui com um remate colocado uma boa jogada do emblema holandês, assistido por Klaassen.

60' Tiago Barreiro de Melo Tomás Sai Pote Entra

60' Nuno Santos Sai Paulinho Entra

60' Perr Schuurs Sai Devyne Rensch Entra

60' David Neres Sai Davy Klaassen Entra

58' Ajax faz o 3-0. David Neres só teve de encostar após ser servido por Schuurs, que aproveitou uma escorregadela de Nuno Santos.

54' Cartão amarelo para Edson Álvarez após falta sobre Esgaio.

Início da 2ª parte

Intervalo Daley Blind Sai Nicolás Tagliafico Entra

Intervalo

44' Perr Schuurs recebe o cartão amarelo pela entrada perigosa.

42' Ajax volta à vantagem. Após um erro de Gonçalo Inácio, que colocou a bola no adversário devido a um mau passe, Antony aproveita e bate Virgínia.

39' Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. Lisandro Martínez (Ajax) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de Edson Álvarez.

39' Pontapé de canto após defesa de João Virgínia.

39' Remate perigoso do Ajax. Antony remata com força para defesa de João Virgínia.

38' David Neres tentou um passe em profundidade que encontrou Daley Blind em posição irregular.

35' Cartão amarelo para Tabata após falta sobre Gravenberch.

34' Oportunidade intercetada. Mazraoui remata com perigo de pé direito de fora da área.

33' Oportunidade falhada por Schuurs. Cabeceia após assistência de Berghuis, mas atira ao lado.

33' Canto para o Ajax após corte de Daniel Bragança.

30' Pontapé de canto para o Sporting, após Schuurs travar uma iniciativa de Nuno Santos.

25' Schuurs corta para canto do Sporting.

22' Golo do Sporting! Nas costas da defesa, Nuno Santos conclui na perfeição uma boa jogada do Sporting, respondendo a um cruzamento perfeito de Tabata.ito da baliza. Assistência de Bruno Tabata com um passe em profundidade.

22' Antony remata no coração da área para uma defesa fácil de Virgínia.

19' Canto para o Ajax após corte de Esgaio.

19' Oportunidade interceptada, Antony (Ajax) remate com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Steven Berghuis.

17' Tiago Tomás remata de longe mas sem sucesso.

15' Ajax volta a assustar. Após uma boa jogada, Berghuis recebe a bola à entrada de área e remata ao lado da baliza de João Virgínia.

11' Sporting tenta reagir. Tabata remata com perigo ao lado da baliza após boa jogada individual de Gonçalo Esteves.

10' Oportunidade intercetada. Gonçalo Esteves rematou com o pé direito após passe de Nuno Santos.

8' Ajax em vantagem (1-0). Sébastien Haller rematou junto à base do poste esquerdo, com João Virgínia a não onseguir defender.

7' Daniel Bragança recebe cartão amarelo pela falta.

Início 1ª parte

João Virgínia; Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Esgaio; Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás.