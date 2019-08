Sporting respira de alívio com golaço de Bruno Fernandes

Eao terceiro jogo oficial, o Sporting venceu. Foi um triunfo difícil e sofrido frente ao Sp. Braga, por 2-1, numa partida em que os leões estiveram a ganhar por 2-0 e acabaram com o credo da boca.O Sporting regressou às vitórias, nos 90 minutos, mais de três meses depois. A última tinha sido a 5 de maio frente ao Belenenses (8-1).A equipa de Marcel Keizer entrou em campo com tolerância zero, após a copiosa derrota (5-0) com o Benfica na Supertaça e do empate a uma bola com o Marítimo no arranque da Liga. Além disso, a semana ficou agitada com o princípio de acordo dos leões para venderem o goleador Bas Dost aos alemães do Eintracht.Mas os leões entraram fortes. Liderados por Bruno Fernandes começaram cedo a visar a baliza de Matheus, que acabou por evitar a goleada. O golo chegou por Wendel, após uma boa jogada individual de Luiz Phellype que beneficiou da passividade da defesa.No entanto, os bracarenses acusaram o golo e partiram para o ataque. Aí foi a vez de Renan brilhar a um cabeceamento de Pablo Santos.Bruno Fernandes, solicitado por Acuña, quase se isolava, valendo a saída com os punhos de Matheus.Começou então um duelo interessante entre Hassan e Renan. Ganhou o guarda-redes leonino, que travou o golo do marroquino duas vezes em dois minutos.O sufoco era grande para os leões, até que o mágico Bruno Fernandes tirou da cartola um golão. Recuperou a bola na raça a Claudemir e arrancou imparável em direção à baliza, tendo tirado Bruno Viana do caminho e rematado para o 2-0. Uma obra de arte do melhor jogador em campo.Na etapa complementar, André Horta ficou a pedir uma grande penalidade por falta de Mathieu (55’) e Diaby reclamou o mesmo castigo após uma defesa de Matheus (62’). O juiz e o VAR nada assinalaram.O Sporting acabou por encolher-se. O primeiro sinal foi dado pelo próprio Marcel Keizer ao fazer entrar Neto (Coates e Mathieu continuaram em campo), depois Vietto para segurar a bola e Eduardo para refrescar o meio-campo, nesta altura com muito trabalho. Sá Pinto cheirou o medo e colocou Paulinho, Galeno e Murilo.Wilson Eduardo (73’) ainda reduziu, após um remate de Ricardo Horta ao poste. Os leões tremeram mas conseguiram segurar a vitória antes do clássico Benfica-FC Porto."É a nossa primeira vitória. Os primeiros 20 minutos foram muito bons, depois não estivemos tão bem. O Sp. Braga é uma excelente equipa e dificultou o jogo", afirmou Marcel Keizer, treinador do Sporting. O treinador leonino afirmou ainda que Luiz Phellype desempenhou bem o papel de Bas Dost. "Ainda não sabemos a situação de Bas Dost. Pode ficar connosco ou sair. Luiz Phellype esteve bem, mas existem outras opções", vincou.