Sporting salva um ponto em Vila do Conde

Um Sporting a menos em todo o jogo conseguiu resgatar um ponto em Vila do Conde, quando estava reduzido a dez elementos. Um penálti caído do céu permitiu responder ao golo precoce marcado por um Rio Ave sempre superior no relvado.O que não foi propriamente uma enorme surpresa. As casas de apostas, regra geral, não andam a dormir e não será mero acaso o ligeiro favoritismo atribuído aos homens da casa, apesar do nome grande do adversário. Foram necessários apenas 64 segundos para o Rio Ave lhes dar razão. Piazón deu o último de três toques de uma jogada perfeita perante a passividade dos escolhidos de Silas.Tão rápido foi o golo que nem sequer tinha dado para reparar nas estratégias de ambos os técnicos. Sporting com um miolo recheado de jogadores que podem atuar a 8, mas nenhum capaz de suprir a ausência do verdadeiro 8 - Bruno Fernandes.Lances de construção, planeados e fruto de treino viam-se só de um lado. Nuno Santos, Diego Lopes e Taremi jogam quase de olhos fechados e apenas uma exagerada cerimónia na hora de atirar à baliza evitou um alargar da vantagem. Isso e uma má decisão de Fábio Veríssimo e respetivos companheiros de apito - Neto cortou com o braço um remate muito perigoso. Remate muito perigoso teve também Eduardo, num disparo à barra.O intervalo foi apenas uma questão de tempo. Tudo o resto se manteve. Boas combinações do Rio Ave, sem sucesso no momento decisivo, e o Sporting perdido em campo. Pior ficaria, supostamente, com a expulsão de Coates. Estava tudo encaminhado para a oitava derrota da turma de Alvalade.Só que Silas mexeu na equipa e tentou abanar o encontro de alguma maneira. Resultou, diga-se, com ajuda externa. Borevkovic derrubou Bolasie e - após discussão pela bola entre este e Jovane Cabral, foi o jovem a fazer o 1-1. Até final, Max segurou o Rio Ave e agarrou o ponto - mal menor no adeus ao pódio.