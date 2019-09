Fazer pior será bem difícil. Esta poderá ser a maneira positiva de o novo técnico olhar para o desafio de levantar um leão completamente caído e que, em dois combates frente ao Rio Ave, acabou KO, em Alvalade. Aplausos para Carvalhal, que arrumou Keizer e Pontes. Agora, é tempo de Silas, que brilhou em Belém, para tentar recuperar a fé sportinguista.Lembro-me com carinho de uma antiga professora do ensino básico que me explicava que fazia uma espécie de divisão mental em que encontrava três tipos de alunos: os bons, os menos bons e os ‘só por milagre’.E o Sporting, nesta altura, faz-me recordar essa expressão. Parece que só mesmo com ajuda divina é que as coisas poderão ir ao sítio. Esta quinta-feira, até estava um Messias em campo, mas era do lado do Rio Ave. Do lado do Sporting, realce para a titularidade de Maximiano na baliza - depois de falhar a foto da praxe... - e o regresso de Bruno.E Bruno é, e vai ser sempre, dos bons. Logo aos 3’, ameaçou a baliza vila-condense, sendo imitado por Vietto e até por Acunã. Muita parra, zero uva. Já aos homens de Carvalhal bastou uma corrida de Ronan, aproveitando uma autoestrada na direita leonina, e estava feito o 0-1. Mais assobios, mais contestação. Nada de novo.Mesmo assim, Bruno não desiste e um livre, três minutos depois, com um desvio fortuito de Diogo Figueiras acabou no empate. Tudo mais calmo até ao intervalo, já com Battaglia a sair magoado, ele que ainda há pouco voltou de lesão grave.Tal como a primeira metade, a segunda começou com o Sporting perto de marcar, só que Paulo Vítor mostrou-se mais inspirado do que os da casa.A última meia-hora foi de confusão total: troca de mimos nas bancadas, e até no campo os jogadores às turras por tudo e por nada. Quem lucrou foi o Rio Ave: Paizón colocou mais um dedo nas várias feridas de um Sporting moribundo.Recuperar para o nível que o clube merece quase que parece um milagre. Venha Silas... de Belém.Desta vez, a saída de Pontes seria inevitável, mas, ainda assim, Carvalhal (ele próprio ex-técnico do leão) voltou a ser o homem da vassoura no adeus a um treinador do Sporting. Depois de ‘despedir’ Marcel Keizer, sai novamente por cima de Alvalade."Estamos preocupados", lia-se numa tarja, em Alvalade. E têm razão para isso os adeptos leoninos. Até pelos números: são três derrotas consecutivas, o melhor que Pontes fez foi um empate e já lá vão, por exemplo, 13 jogos seguidos a sofrer golos.Permitiu demasiadas paragens de jogo, mas compensou com oito minutos de descontos. E também não conseguiu controlar as confusões entre os jogadores. Mas, contas feitas, não teve decisões com influência no resultado final.Jorge Silas vai mesmo treinar o Sporting. O anúncio oficial deve acontecer esta sexta-feira, com o técnico de 43 anos a sentar-se no banco de suplentes já na 2ª feira na deslocação ao terreno do Aves (Liga). O ex-treinador do Belenenses deve assinar por uma época e meia. Já a composição da nova equipa técnica ainda não está fechada.Como não tem o 4º nível de treinadores, Silas vai figurar nas próximas fichas de jogo como adjunto. Uma situação que será alterada em breve - em novembro iniciará o curso que lhe permitirá tirar o 4º nível e assim já poderá sentar-se no banco como técnico principal.Por resolver está a situação de Leonel Pontes. O técnico, que estava nos sub-23 dos leões, foi escolhido por Frederico Varandas para substituir o holandês Marcel Keizer.