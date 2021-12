Sporting sério garante final four da Taça da Liga

O Sporting garantiu esta terça-feira de forma tranquila a presença na final four da Taça da Liga, troféu do qual é o atual detentor. O triunfo, em Penafiel, valeu para dar minutos ao menos utilizados, descanso aos mais carregados e manter o trajeto de 19 jogos sem derrotas nas provas internas esta temporada.









A equipa de Rúben Amorim precisava apenas do empate para seguir em frente, mas entrou no jogo claramente para vencer e, sobretudo, resolver rapidamente.

Gonçalo Esteves, de novo chamado ao lado direito da defesa, e Bruno Tabata foram importantes para a dinâmica atacante dos leões. O golo acabou por surgir cedo por Tiago Tomás, que apareceu no sítio certo a empurrar para o fundo da baliza penafidelense. O conjunto da II Liga foi sempre pouco afoito na frente, muito por culpa da bem posicionada e autoritária defesa leonina, comandada pelo capitão Coates. Até ao intervalo, o Sporting teve outras boas chances por Tiago Tomás, mas desta vez não ganhou no duelo com o guarda-redes.





No segundo tempo, o Penafiel arriscou mais e teve a sua melhor chance aos 51’, quando Ronaldo cabeceou muito perto do poste da baliza de Virgínia. Até ao final, os leões controlaram e aqui ou ali foram tentando dilatar o marcador, mesmo após a expulsão do brasileiro Tabata por acumulação de amarelos.



positivo e negativo



+ Entrada de leão



O Sporting continua em grande internamente. Em 19 jogos realizados, os leões venceram 17 e empataram dois. Mérito total dos jogadores e de Amorim. O Sporting terá Santa Clara ou Rio Ave como adversário nas ‘meias da Taça da Liga (26/01).



- Entrada disparatada



Pode-se discutir se o 1º amarelo a Tabata foi bem ou mal mostrado, mas com o jogo controlado não cabe na cabeça de ninguém a entrada que deu o segundo amarelo. O Sporting não se ressentiu é certo, mas o brasileiro falha o próximo jogo da Liga.



arbitragem

Amarelo exagerado?



Gustavo Correia deu cartão amarelo a Bruno Tabata por considerar uma simulação num eventual penálti na área duriense (exagerado, até porque houve um ligeiro contacto). Depois, no segundo e consequente amarelo, nada a dizer.