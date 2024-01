Os 53 golos apontados em 19 jornadas fazem da equipa do Sporting a mais concretizadora, na Liga, desde o início do século. Nenhuma outra formação chegou a esta altura do campeonato com tantos golos marcados, ao longo das últimas 25 épocas. Um registo que ajuda a explicar a pujança do conjunto orientado por Rúben Amorim, que teve como ponto alto a goleada por 8-0 frente ao Casa Pia, na passada segunda-feira.









Ver comentários