Sporting tem "responsabilidade de ganhar títulos", diz Rúben Amorim

Na época passada [a Taça da Liga] foi o primeiro troféu. Para esta equipa e equipa técnica foi um troféu muito marcante. A responsabilidade é a mesma, estamos no Sporting e temos de ganhar títulos. Não é por sermos os campeões em título que nos dá mais responsabilidade”, disse esta segunda-feira Rúben Amorim na antevisão ao jogo desta terça-feira, em Alvalade, com o Famalicão para a Taça da Liga.









O técnico reconheceu, ainda, que os leões vão enfrentar dificuldades diante dos minhotos. “O Sporting tem de vencer uma equipa que ainda não venceu, uma equipa muito boa, que vem moralizada de uma vitória. Mas jogamos em nossa casa. Temos todas as condições para ganhar, porque aprendemos com o último jogo [com o Famalicão, 1-1], eles também, de certeza”, salientou à Sporting TV.

Em relação ao onze, Amorim admite que vai fazer alterações mas sempre com a vitória no pensamento: “Obviamente temos de fazer uma gestão do plantel. Se formos a ver a equipa do último jogo, dos jogadores que estavam no banco muitos deles são titulares. O Feddal não jogou e é titular, o Matheus Nunes é titular, o Neto só saiu porque teve uma lesão… Se formos ponto a ponto não há realmente uma equipa titular. Obviamente que há jogadores que são sempre importantes e que aparecem em certos momentos da época. Se olharmos ao plantel do Sporting todos são titulares. Vamos apresentar a melhor equipa para vencer.”



Camisola Stromp



O Sporting vai utilizar esta terça-feira, pela primeira vez esta época, a emblemática camisola Stromp, de homenagem a um dos fundadores do clube: Francisco Stromp.





“Momento decisivo”



“É um momento decisivo, porque somos primeiros do grupo [3 pontos]. Vai ser o primeiro jogo do Sporting e poderá ditar a nossa passagem à ‘final four’”, disse esta segunda-feira Ivo Vieira, treinador do Famalicão.