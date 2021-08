Sporting teme propostas de última hora por Matheus Nunes e Palhinha

Rúben Amorim não quer perder Matheus Nunes nem João Palhinha mas teme que uma proposta de última hora leve à saída da dupla que tem sido titular no Sporting neste arranque de temporada.









As próximas horas serão decisivas para o futuro imediato dos médios. Wolverhampton, de Bruno Lage, e Roma, de José Mourinho, querem João Palhinha, mas já sabem que vão ter de desembolsar 40 milhões de euros pelo internacional português. Já o médio luso-brasileiro continua a merecer a atenção do Everton. Neste caso, os leões pedem 20 milhões de euros pelo jogador de 22 anos.





Leia também Assédio a craques preocupa Rúben Amorim Outro caso que pode merecer a preocupação de Rúben Amorim é Nuno Mendes. O Manchester City ainda não desistiu do jogador, mas os leões, apesar da necessidade de encaixe financeiro, não vão fazer concessões e exigem mais de 50 milhões pelo lateral-esquerdo de 19 anos.

Jovane Cabral é outro dos jogadores que têm mercado, nomeadamente no campeonato francês. Contudo, à SAD leonina ainda não chegou nenhuma proposta que se aproxime dos 10 milhões pedidos pelo avançado de 23 anos.





Até ao fecho do mercado (esta terça-feira às 23h59), não está descartada a hipótese da contratação de mais um avançado.



avançado nos açores



Luiz Phellype vai ser jogador do Santa Clara por empréstimo do Sporting e pode ser aposta para o próximo jogo da Liga com o Benfica. O avançado brasileiro, de 27 anos, chega emprestado.