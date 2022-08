O Sporting está a tentar contratar Sotiris Alexandropoulos por menos do que os 5 milhões de euros exigidos pelo Panathinaikos. E para isso quer incluir no negócio a cedência do jovem Paulo Agostinho, apurou o CM.



Os dois clubes têm uma plataforma de entendimento para fechar a transação do médio de 20 anos por um valor total que deverá ascender aos tais 5 milhões de euros.









Ver comentários