Sporting tenta aproximar-se do Benfica

Jornada fecha na segunda-feira, com a receção do Desportivo das Aves ao Portimonense.

07:07

O Sporting tem este sábado a oportunidade de se aproximar do Benfica, segundo classificado, precisando para isso de vencer na receção ao Marítimo, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.



Depois de terem perdido na ronda anterior em Braga, os 'leões' podem reduzir de três para um ponto a desvantagem em relação ao Benfica, que, na quinta-feira, empatou 2-2 em Chaves, mantendo os dois pontos de atraso para o FC Porto, que, na sexta-feira, venceu na receção ao Tondela por 1-0, assumindo provisoriamente a liderança da prova.



Além do Sporting-Marítimo, a sexta jornada prossegue este sábado com mais dois jogos, o Moreirense-Feirense e o Rio Ave-Boavista, no domingo conta com mais três partidas, o Nacional-Santa Clara, o Vitória de Guimarães-Vitória de Setúbal e o Belenenses-Sporting de Braga, jogo que pode deixar os 'arsenalistas' no comando, caso vençam os 'azuis'.



A jornada fecha na segunda-feira, com a receção do Desportivo das Aves ao Portimonense.