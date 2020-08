Sporting tenta ficar com Taremi

Mehdi Taremi é uma das grandes prioridades do FC Porto, mas, apesar do entendimento entre dragões e Rio Ave e a própria vontade do jogador, o Sporting entrou em força na corrida e pode desviar o avançado iraniano de 28 anos.

Embora em dificuldades financeiras, os dragões estavam convictos de que as negociações chegariam a bom porto, só que, depois de Pedro Gonçalves e de Nuno Santos, os leões tentam voltar a ganhar uma corrida ao rival.





E, de acordo com o site MaisFutebol, contam com um apoio inesperado: Antero Henrique, antigo diretor-geral da SAD do FC Porto, estará a tentar ajudar o Sporting e o treinador Rúben Amorim (cunhado de Antero), juntamente com o advogado Raul Pais da Costa, também este ex-funcionário dos azuis-e-brancos. O caso está a provocar grande tensão entre os dois clubes.

Taremi detém 40% do próprio passe e, apesar de os leões oferecerem um salário mais apetecível, o iraniano já vincou que pretendia jogar a Champions. A novela parece estar para durar.

Entretanto, o FC Porto oficializou a assinatura de um contrato profissional com Francisco Conceição, de 17 anos e filho do treinador da equipa principal, visto como uma das maiores promessas do Olival.



O extremo esquerdino ficou com ligação até 2023 e poderá vir a jogar na equipa B com o irmão, Rodrigo Conceição, que estava no Benfica e que foi esta quinta-feira oficializado como novo atleta da turma secundária dos dragões. Tem 20 anos e é também extremo.