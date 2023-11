Sporting tenta fugir na liderança no dérbi mas Benfica procura a estabilidade

O Sporting procura este domingo, no Estádio da Luz, fugir na liderança da I Liga de futebol perante um Benfica obrigado a vencer, e convencer, no mais histórico dérbi do futebol português, na 12.ª jornada da I Liga.

Em caso de triunfo, os 'leões', que são os únicos que ainda não perderam na competição, fogem no comando do campeonato e passam a ter uma vantagem de seis pontos sobre o Benfica, segundo classificado, e também FC Porto, que no sábado foi a Guimarães bater o Vitória, por 2-1.

Já o Benfica necessita de um triunfo, e também de uma boa exibição, para relançar a temporada, para já bastante irregular a nível exibicional e também na campanha da Liga dos Campeões, em que leva zero pontos em quatro jornadas, estando já eliminado.

Por essas razões, a presença do técnico Roger Schdmit no comando dos 'encarnados' já começa a levantar alguns protestos, mesmo depois do germânico ter levado o clube da Luz ao título nacional na última temporada.

O Benfica-Sporting, que fecha a ronda, está agendado para as 20h30 e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

Também este domingo, mas às 18h00, o Sporting de Braga, quarto posicionado, visita o campo do Arouca, último classificado.