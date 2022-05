Sporting triunfa no Algarve: Sarabia não joga a feijões

Este Sporting não sabe jogar a feijões e este sábado operou, através de Sarabia, uma reviravolta que permitiu derrotar o Portimonense, por 3-2, no Algarve.O FC Porto ainda celebrava a conquista do título na Luz, quando o Sporting entrou em campo. Apesar de estar tudo resolvido na tabela, a equipa de Amorim entrou com brio. Um futebol apoiado, rápido e objetivo. E até foi com naturalidade que Tabata inaugurou o marcador, numa jogada de insistência de Edwards, que ganhou dois ressaltos antes de fazer a assistência para o golo.O Sporting parecia lançado para um triunfo fácil, mas dois erros permitiram ao Portimonense dar a volta ao marcador. Primeiro foi Coates que fez uma falta à entrada da área e no livre Carlinhos rematou contra Palhinha e fez o 1-1; depois foi Inácio que fez um passe curto para Coates que foi intercetado por Wellington Jr. fazer o 2-1. Os leões voltaram à carga e Tabata (remate à trave) e Porro (grande defesa de Samuel) estiveram perto do golo.Na segunda parte, os leões mantiveram o domínio territorial, mas foi a entrada de Sarabia que permitiu a reviravolta no marcador. Iniciou e concluiu a jogada de 2-2 e fez o 3-2 após uma assistência de Tabata.Sarabia é um dos grandes jogadores desta Liga e vai deixar saudades no Sporting quando regressar ao PSG. Este sábado fez o seu 20º golo (14º na Liga). Entrou e em 20 minutos consumou a reviravolta, fazendo o seu segundo bis na época.O Sporting entrou para este jogo com a melhor defesa da Liga (tinha 21 e saiu com 23), mas caiu para o 2º lugar (FC Porto tem 22). Este sábado acabou por sofrer dois golos com culpas diretas dos centrais. Inácio e Coates ficaram mal na fotografia.Rui Costa teve uma arbitragem positiva, num jogo emotivo e jogado em alta rotação. A partida não teve casos de maior. Ajuizou sempre bem, mesmo nos lances que podiam gerar alguma polémica. Cumpriu no capítulo disciplinar.o Adán – Sem culpas no livre do 1-1. No segundo dos algarvios tentou evitar o chapéu.o Gonçalo Inácio – Passe disparatado que permitiu a Welinton recuperar e fazer golo. Desatenção fatal.o Coates –Regresso negativo. Fez a falta que resultou no empate e depois não teve tempo de reação para recuperar o mau passe de Inácio.o Matheus Reis – Não teve grande trabalho. Foi o menos mau dos centrais.o Porro – Muito projetado no ataque. Teve várias descidas relevantes e remates perigosos. Muito importante.– Entrou e em praticamente dois toques na bola deu a volta ao marcador. No sítio certo para bisar. Vai deixar muitas saudades entre os sportinguistas.o Nuno Santos – Alguns cruzamentos perigosos nas habituais descidas pelo flanco. Crucial no 3-2.o Palhinha – Esteve infeliz no empate porque a bola desvia no seu pé antes de trair Adán.o Matheus Nunes – Um remate perigoso e pouco mais.o Tabata – O mais atrevido e perigoso. Marcou à ex-equipa, cabeceou à barra e fez uma assistência decisiva.o Edwards – Fantasia e sorte no lance que deu o 0-1. Assistência, quase sem querer, para o empate. Importante.o Pote – Desinspirado. Desperdiçou boa chance aos 37’.o Esgaio – Cumpriu.o Bragança – Tiro perigoso.o R. Ribeiro – Sem tempo.