Sporting triunfa sem brilho antes das férias

Fim da Liga 2022/2023 para Vizela e Sporting. Os leões venceram no Minho, mas apenas ganharam ascendente no marcador no final e graças a um autogolo.









Rúben Amorim apresentou o onze que tinha anunciado na véspera e logo a abrir viu o Vizela marcar num grande lance de contra ataque. Kiki Bondoso descobre Osmajic que arranca deixando para trás Coates. Perante Israel, o montenegrino não deu hipóteses. Numa primeira parte viva mas sem grandes oportunidades de golo, o Sporting chegou ao empate após pontapé de canto. Inácio subiu mais alto para o 1-1.

Após o descanso, a equipa de Lisboa intensificou a pressão, empurrou o Vizela para a sua área mas os remates sem direção e os cruzamentos sem nexo superaram as verdadeiras ocasiões. Edwards veio agitar o jogo a partir dos 75’. Mas foi necessário uma infelicidade de Ivanildo para permitir o triunfo leonino, que acaba por ser justo, já perto dos 90’.





O Sporting fecha a época sem títulos e num lugar de acesso à Liga Europa, enquanto o Vizela, garantiu a manutenção (objetivo para 2022/23) há várias semanas.



Osmajic é jovem, forte e tem golo. Mostra estar preparado para equipas com outros argumentos. O Cádiz é o detentor do passe, mas em Portugal daria jeito a muitas equipas da parte superior da tabela.Num jogo para cumprir calendário não se entende o desentendimento perto do intervalo. Pote e Mendez foram os impulsionadores do momento, que alastrou aos restantes colegas. Desnecessário.Uma suposta mão na cara de Ivanilson a Paulinho na área do Vizela provocou alguma dúvida. O árbitro Cláudio Pereira deveria ter mostrado mais alguns cartões amarelos para evitar tantos protestos.