Sporting vence Benfica na Liga Revelação graças a reviravolta na segunda parte

O Sporting venceu este sábado o Benfica 3-2, em encontro da primeira jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação em futebol, depois de chegar ao intervalo a perder (2-0), operando a reviravolta no segundo tempo.

Os golos de Nuno Moreira (55 e 78 minutos) e de Tomás Silva (78) permitiram aos 'leões' inverter o marcador, depois de Luís Lopes ter dado a vantagem aos visitantes, com um 'bis' obtido na primeira parte (35 e 42).

Os 'leões' estavam 'obrigados' a vencer para reduzir as distâncias na classificação do campeonato de sub-23 e assumiram o jogo desde o início, mas, em dois lances de contra-ataque, o Benfica adiantou-se graças a outras tantas ações decisivas de Luís Lopes.

O avançado foi derrubado na grande área por João Goulart e converteu a grande penalidade que adiantou a equipa no marcador (35) e, pouco depois, foi travado em falta por Matheus Nunes e cobrou o livre direto de forma irrepreensível.

O Sporting não quebrou animicamente e foi premiado com um grande golo de Nuno Moreira (55), num pontapé de 'ressaca' de fora da área, sem deixar a bola cair no chão, após alívio da defesa 'encarnada' num canto.

O golo 'galvanizou' os 'leões', que consumaram a reviravolta em menos de um minuto. Nuno Moreira voltou a marcar (78), numa grande penalidade cometida sobre Tomás Silva, e este fez o 3-2, segundos depois, num remate acrobático, após passe de rotura de Nuno Moreira.

Rodrigo Fernandes ainda esteve perto de ampliar a vantagem dos 'leões', quando atirou à trave, de livre direto, mas o resultado não sofreu mais alterações e o Sporting subiu ao terceiro lugar, com 29 pontos, a dois do Benfica e a cinco do líder Rio Ave.

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting -- Benfica, 3-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Luís Lopes, 35 minutos (grande penalidade).

0-2, Luís Lopes, 42.

1-2, Nuno Moreira, 55.

2-2, Nuno Moreira, 78 (grande penalidade).

3-2, Tomás Silva, 78.

Equipas:

- Sporting: Hugo Cunha, João Oliveira, João Silva, João Goulart (Tomás Silva, 60), Echedey Verde (Babacar Fati, 60), Bruno Paz, Matheus Nunes (Dimitar Mitrovski, 70), Rodrigo Fernandes, Diogo Brás (Loide Augusto, 70), Nuno Moreira (João Ricciulli, 84) e Tiago Rodrigues.

(Suplentes: Anthony Walker, Babacar Fati, Rodrigo Piloto, Loide Augusto, Gonçalo Costa, João Ricciulli, Bernardo Sousa, Tomás Silva e Dimitar Mitrovski).

Treinador: Leonel Pontes.

- Benfica: Léo Kokubo, Tomás Domingos, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas (Gonçalo Loureiro, 89), Elias Pereira, Henrique Jocú, Diogo Capitão (Tomás Azevedo, 83), Ronaldo Camará (João Borges, 89), Jeremy Sarmento (Sérgio Andrade, 72), Jaír Tavares e Luís Lopes (David Barrero, 72).

(Suplentes: Dylan, Ricardo Araújo, Fábio Baptista, Gonçalo Loureiro, Vilius Armalas, Tomás Azevedo, Sérgio Andrade, João Borges, David Barrero e Derlis Mora).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Echedey Verde (12), Ronaldo Camará (20), Diogo Brás (30), João Goulart (34), Matheus Nunes (41), Jeremy Sarmento (48), Henrique Jocú (66) e Sérgio Andrade (77).

Assistência: cerca de 600 espetadores.