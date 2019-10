Sporting vence e salva honra lusa na Liga Europa

Não foi um milagre, mas ajuda ter um bocadinho de sorte. Um leão eficaz matou um Linz que se revelou muito cordeirinho perante tanto domínio e tantas oportunidades. É a lei da selva e, no fim, sorriu a turma de Alvalade.Vira que vira e volta a virar, o Sporting regressou a um esquema de três defesas e o descalabro demorou segundos.Renan teve de evitar o golo, por duas vezes, ainda nem um minuto contava o relógio. Silas quer promover a saída a jogar e os erros surgiram em catadupa. Os austríacos, em alta pressão, falharam uma mão cheia de oportunidades - só Raguz, com classe, atirou para o 0-1, resultado benévolo para os leões ao intervalo. Zero remates à baliza em 45 minutos. Zero.No descanso, Silas puxou de Vietto e montou a defesa a quatro, com Miguel Luís a lateral direito. Tudo diferente e... tudo igual. Mais um par de falhanços do LASK Linz - que facilidade em chegar à baliza de Renan - a abrir a segunda metade.Até que um golo caído do céu deu a volta ao texto. Canto de Bruno Fernandes e cabeçada de Luiz Phellype. Primeiro tiro à baliza, golo. E quando não se mata um leão, morre-se.Os papéis inverteram-se e Phellype passou para o capitão marcar o 2-1. Remontada em cinco minutos. Até final, mais do mesmo: o LASK por cima e o Sporting quase fazia o 3-1. Resultado melhor do que a exibição. Única vitória lusa da semana.Valeu o resultado, claramente, com o entendimento de Bruno e Luiz Phellype a dar um golo e uma assistência a cada um. Final pintado de verde de um jogo dominado pelos austríacos: elogio à atuação do LASK Linz, menos na hora da finalização.A primeira parte leonina é um desastre completo. Terminar 45 minutos sem um remate à baliza, em Alvalade, é de bradar aos céus. E por falar em céus, a defesa foi um Deus me livre frente aos homens vestidos de cor-de-rosa. Valeu Renan. E alguma sorte.Sem lances de grande dificuldade para analisar, foi algo benévolo com Marcos Acuña, que até arriscou o vermelho numa reação a uma falta, já depois de ter escapado a um amarelo. Também deixou passar uma mão que ia dando golo aos austríacos.Os holandeses do PSV, que ganharam ao Sporting no primeiro jogo (3-2), golearam fora os noruegueses do Rosenborg. A equipa de Eindhoven lidera o grupo com seis pontos.– Do inicial trio defensivo, até nem foi o que mais errou. O que não é grande elogio. Mas alguém tinha mesmo de sair ao intervalo.– Muito espaço nas costas e perdido nas movimentações do LASK. Importante a suster o pressing final.– Erro incrível a dar no golo austríaco. Foi apenas um de vários de quem até costuma sair bem a jogar.– Também sai arguido da primeira parte, mas ganha sempre pela luta que dá.– Completamente perdido na primeira parte, tem responsabilidades na avalanche ofensiva do LASK.– Jogo de esforço de quem ficou encarregue de toda uma ala. Cumpriu ao fechar como lateral direito.– Mais um dia para esquecer. Desliga a ficha com demasiada facilidade.– Acaba por ser o herói. Um golo, uma assistência e outro passe letal sem consequências. Voltou a ser o homem do leme no meio de tanta tempestade.– Tem qualidade, mas está em défice físico. Não conseguiu fazer a diferença.Este, sim, fez a diferença. Um golo, uma assistência para Bruno e uma perdida mesmo no final.– Ajudou a melhorar.– Ainda ajudou mais. Importante no miolo.– Fechou defesa.