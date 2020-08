Sporting vence Portimonense em jogo de preparação depois de virar resultado

O Sporting venceu esta sexta-feira o Portimonense por 2-1, em jogo de preparação para a I Liga de futebol, realizado no estádio municipal de Portimão, depois de ter estado em desvantagem numa partida com golos apenas na segunda parte.

Lucas Possignolo colocou os algarvios em vantagem aos 54 minutos, ao converter uma grande penalidade, lance que castigou um derrube do reforço leonino Feddal a Luquinha.

O Sporting chegou ao empate, aos 65 minutos, também de penálti, cobrado por Sporar, depois de ter sido derrubado na área por Lucas Possignolo.

Os 'leões' viraram o resultado e chegaram à vantagem, aos 75 minutos, por intermédio de Tiago Tomás após assistência de Pedro Gonçalves, num lance de contra-ataque, aproveitando o adiantamento da equipa algarvia.

Numa partida típica de início de época disputada em ritmo de treino, foram poucas as ocasiões de golo para ambos os conjuntos, mas ainda assim foi a equipa 'leonina' a que construiu os melhores lances de ataque.

Na primeira parte, o único remate com perigo pertenceu aos 'leões', aos 25 minutos, com Gonzalo Plata a surgir na área solto de marcação, mas a rematar fraco para a defesa fácil de Samuel, após assistência de Wendel.

Os reforços Pedro Porro, Antunes, Nuno Santos e Feddal integraram o 'onze' inicial dos 'leões', que contou ainda com Maximiano, Coates, Luís Neto, Gonzalo Plata, Wendel e Rodrigo Fernandes e Sporar.

No início da segunda parte, Rúben Amorim trocou apenas de guarda-redes, com Maximiano a sair para entrar Adán, enquanto o Portimonense entrou com um novo 'onze'.

Aos 70 minutos, o técnico 'leonino' renovou a equipa, com a entrada de 10 jogadores: Nuno Mendes, Matheus Nunes, Tiago Tomás, Ristovski, Borja, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Jovane Cabral.

No Portimonense, o avançado brasileiro Welinton foi o único reforço a alinhar de início nas escolhas do treinador Paulo Sérgio, juntamente com Samuel, Anzai, Willian, Relvas, Fali, Dener, Pedro Sá, Anderson, Beto e Aylton Boa Morte.

O treinador algarvio utilizou no segundo tempo Ricardo Ferreira, Lucas Possignolo, Casagrande, Rómulo, Diogo, Lucas Fernandes, Fernando, Henrique, Luquinha, César e Vaz Tê.

O Sporting averbou esta sexta-feira a primeira vitória nos jogos de preparação disputados em terras algarvias - derrota com o Farense 2-1 -, onde está a cumprir um estágio de oito dias.

Os 'leões' defrontam o Belenenses SAD, no domingo, às 20h30, no Estádio Algarve, em Faro.

O Portimonense, que vai disputar a I Liga portuguesa de futebol por impedimento legal do Vitória de Setúbal, efetuou o primeiro jogo de preparação, estreando-se com uma derrota.