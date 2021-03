Sporting vence Tondela com ajuda do elixir da juventude leonina

Sem adeptos, mas com a força da juventude leonina. No caso, de um menino de 18 anos que resolveu mais um complicadíssimo jogo que o Sporting deixa para trás na caminhada invicta e triunfal na Liga. Estrelinha ou não, a equipa de Amorim voltou a dar uma lição de como lucrar o máximo a jogar perto do mínimo.Vamos por partes, se bem que a primeira não tem assim tanto que se lhe diga. Dono maioritário da posse de bola (69-31 ao intervalo), o Sporting demorou a acelerar o passo e as aproximações à baliza do Tondela iam sendo escassas e sem perigo.As exceções teriam o mesmo protagonista: Tiago Tomás. Aos 27’, um remate com selo de golo foi desviado por um corajoso Ricardo Alves. Já perto do descanso, o jovem avançado atirou por cima um cabeceamento mesmo em frente à baliza.No lado contrário, diga-se, a não ser um remate de João Pedro sobre a barra, eram ainda mais raros os momentos de preocupação para Adán. Não se estranha, por tudo isso, o nulo à partida para a segunda metade. Motivos de preocupação para Amorim? Talvez, mas este Sporting já se cansou de demonstrar que não tem problemas em resolver a coisa no final.Se foi por essa confiança na propalada estrelinha ou não, o certo é que a equipa de Alvalade voltou a entrar entorpecida e ia sofrendo logo no reatar do jogo. Murillo atirou para defesa segura de Adán e, pouco depois, o mesmo Murillo serviu Mario González, que falhou o encosto com o guardião espanhol então batido.Serviu o susto para Amorim ir ao banco. O primeiro a entrar foi Daniel Bragança e o Sporting apertou mais com os beirões. Coates esteve perto de voltar a ser o herói, mas Trigueira saiu a tempo de evitar.O tempo foi passando e as duas equipas novamente a mexer nas estratégias. No lado leonino, três de uma vez - Tabata, Matheus Reis e Jovane. Chegou a tal reta final de que o Sporting tanto gosta. E seria o próprio Tiago Tomás a mandar a decisiva pedrada no charco, a passe do sempre importante Pedro Gonçalves - aos 81’. A fórmula parece resultar. Mesmo com sustos pelo meio, este leão está destinado a finais felizes."Os pontos estão muito caros, as equipas jogam muito motivadas contra nós. Todos querem ganhar ao Sporting, faz parte de ser líder, quando no início da época passámos entre os pingos da chuva. Quando não se pode jogar bem, ganha-se. O Tondela defendeu bem, mas acabámos por marcar um golo. Fomos a única equipa que quis ganhar o jogo", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting.o Adán – Lento a sair dos postes aos 25’, após falta de articulação com Coates. No resto do jogo não foi testado.o Gonçalo Inácio – Exibição regular.o Coates – Seguro como sempre. Teve um cabeceamento fraco aos 17’.o Feddal – Os passes longos não tiveram efeito desta vez. Batido aos 53’ por Murillo, num lance que não deu golo por acaso.o Porro – O Tondela reforçou a faixa onde joga o espanhol, limitando a sua ação. Fez um centro para golo, aos 43’, que Tiago Tomás desperdiçou.o Palhinha – É uma máquina de recuperar bolas e este sábado não foi exceção.o João Mário – Não foi capaz de acelerar o jogo da equipa.o Nuno Mendes – Estava a ter um jogo apagado até à tripla substituição. A partir daí subiu mais no terreno e fez o centro no lance do golo.o Pedro Gonçalves – Bem na assistência para o 1-0.o Nuno Santos – Noite apagadíssima. Saiu (demasiado) tarde.o Tiago Tomás - Na 1.ª parte, teve um remate intercetado ao lado, aos 27’, e um cabeceamento por cima, aos 43’. Quando Pote lhe ofereceu o ouro, foi frio a marcar o golo decisivo.o Daniel Bragança – A bola rolou mais rápido com ele.o Matheus Reis – Teve o mérito de libertar Nuno Mendes.o Tabata – Sem influência.o Jovane – Esforçado.o Matheus Nunes – Entrou para defender o resultado.Há muitos jovens na equipa de Rúben Amorim, mas os ‘miúdos’ aguentam bem a pressão do tempo a passar com um nulo no marcador. Esperança na estrelinha? Talvez. O certo é que tem resultado. Desta vez, foi Tiago Tomás, ‘TT’, decisivo no raide final.De uma perspetiva resultadista, não vale a pena consertar o que não está partido. E a verdade é que a vantagem é bem confortável. Mas o Sporting jogou pouco e viu o Tondela desperdiçar boas oportunidades de marcar, no início da segunda parte.Aos 76’, parece ter ficado um penálti por assinalar por pisão sobre Tiago Tomás na área do Tondela. O exagerado teatro do jovem não ajudou à melhor decisão. Coates, no mínimo, arriscou o segundo amarelo na jogada seguinte a esse mesmo lance.