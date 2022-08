St. Juste ou Neto no onze do Sporting

Jeremiah St. Juste ou Luís Neto. Esta é a grande dúvida de Rúben Amorim para o clássico de sábado (20h30) entre Sporting e FC Porto, no Estádio do Dragão.O técnico apostou no último jogo com o Rio Ave no veterano central de 34 anos, mas voltou a dar minutos ao reforço holandês (já tinha entrado na segunda parte em Braga) que custou 9,5 milhões de euros. O jogador ex-Mainz é uma aposta forte de Amorim para a nova temporada e pode ser a surpresa no onze para o jogo com o FC Porto. Do lado de Neto está a experiência, embora a velocidade já não seja a de outros tempos.O treinador do Sporting não quer ver fugir ainda mais o rival direto no campeonato e por isso o trabalho nos treinos, até ao jogo, tem recaído e muito no trabalho defensivo. Suster a rápida e imprevisível frente de ataque portista é uma das prioridades dos leões, que somam um empate (3-3 com o Sp. Braga) e uma vitória (3-0 com o Rio Ave) neste arranque de época.Para além da dúvida no centro da defesa (Coates e Gonçalo Inácio têm lugar cativo na defesa a três com Porro e Matheus Reis nas alas), o eixo central do meio-campo vai mudar. Com a saída de Matheus Nunes, Morita é o eleito para fazer dupla com o uruguaio Ugarte.O trio atacante, formado por Pote, Trincão e Edwards, deu muito boa conta na vitória clara frente aos vila-condenses e vai voltar a merecer a confiança de Rúben Amorim, até porque o avançado Paulinho está lesionado e só deve estar apto para a terceira jornada (com o Desportivo de Chaves em Alvalade).A imprensa inglesa continua a alimentar a possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao Sporting. O jornal ‘Independent’ avança que o clube de Alvalade contactou Jorge Mendes para avaliar uma transferência a custo zero. Segundo apurou o CM, tal não aconteceu.Matheus Nunes passou esta quarta-feira em testes clínicos e de avaliação física no Wolverhampton, enquanto os departamentos jurídicos dos dois clubes se atarefavam nas burocracias inerentes à transferência e às condições contratuais do acordo. Estas diligências duraram praticamente até final do dia.