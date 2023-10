O defesa-central St. Juste vai fazer o seu primeiro teste no jogo particular com a equipa B do Sporting, depois de se ter lesionado na pré-época.



O jogador holandês viu o departamento médico leonino abordar a sua lesão no joelho esquerdo com todo o cuidado. Fez reforço muscular, não houve pressa em recuperá-lo, mas chegou a hora de um novo salto na recuperação: testar as sua condição física em ritmo competitivo.









