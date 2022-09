St. Juste serpente venenosa

St. Juste já espalhou o veneno da serpente na Liga com o golo apontado ao Estoril (triunfo leonino por 2-0). O gesto da celebração escolhido pelo holandês define as características do defesa-central, visto como rápido e letal.O reforço leonino, que custou 9,5 milhões de euros, pode ter ganho a titularidade na equipa de Rúben Amorim. O golo, o primeiro dos leões de bola parada, veio trazer a confiança à equipa e ao jogador holandês, que estava a demorar a afirmar-se. Um golo num golpe de cabeça que o central promete repetir mais vezes de forma a espalhar o seu veneno letal.St. Juste foi muito mais do que o golo. O jogador mais rápido da Bundesliga ao serviço do Mainz na época passada registou uma surpreendente eficácia nos passes, ao acertar 97% deles. Ao todo, durante o jogo no Estoril, realizou 86 passes e falhou apenas três. Uma precisão que pode ser importante para a estabilidade da defesa, que vinha tremendo. Aliás, nas quatro partidas anteriores, os leões sofreram oito golos (Sp. Braga, 3-3; FC Porto, 3-0; e D. Chaves, 0-2).St. Juste surge agora animado e motivado para os novos desafios. Vai integrar o tridente defensivo idealizado por Amorim com Coates (no centro) e Gonçalo Inácio (sobre a esquerda).Paulinho e Arthur já treinamO avançado Paulinho integrou sábado o treino do Sporting sem limitações, numa sessão que já contou com o reforço Arthur Gomes, contratado ao Estoril no último dia do mercado. Boas notícias para Rúben Amorim, que sábado iniciou a preparação para o jogo de quarta-feira com o Eintracht Frankfurt (goleou por 4-0 o Leipzig na Liga alemã), da 1ª jornada da Champions.