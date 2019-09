Standard de Liège vence Vitória de Guimarães por 2-0

O Standard de Liège, da Bélgica, venceu esta quinta-feira o Vitória de Guimarães por 2-0, em jogo da primeira jornada do grupo F da Liga Europa de futebol, realizado no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège.Jogo no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège.Standard de Liège - Vitória de Guimarães, 2-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Florent, 66 minutos (própria baliza).2-0, Paul-Jose Mpoku, 90+1.Equipas:- Standard de Liège: Vanja Milinkovic-Savic, Mergim Vojvoda, Merveille Bokadi, Konstantinos Laifis, Nicolas Gavory, Gojko Cimirot, Samuel Bastien, Mehdi Carcela (Aleksandar Boljevic, 85), Paul-Jose Mpoku, Anthony Limbombe (Zinho Vanheusden, 81) e Renaud Emond (Felipe Avenatti, 68).(Suplentes: Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Senna Miangue, Aleksandar Boljevic, Denis Dragus e Felipe Avenatti).Treinador: Michel Preud'homme.- Vitória de Guimarães: Miguel Silva, Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Florent, Mikel Agu (Pepê, 70), Dénis Poha, Lucas Evangelista (André Pereira, 77), Rochinha, Davidson e Léo Bonatini (Bruno Duarte, 57).(Suplentes: Douglas, Pedro Henrique, Rafa Soares, Pepê, André Almeida, André Pereira e Bruno Duarte).Treinador: Ivo Vieira.Árbitro: Sergei Ivanov (Rússia).Ação disciplinar: cartão amarelo para Bondarenko (38), Mehdi Carcela (61), Mikel Agu (65) e Mergim Vojvoda (75).Assistência: cerca de 15.000 espetadores.