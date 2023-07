Stefan Lainer diagnosticado com cancro

O defesa austríaco Stefan Lainer, do Borussia Mönchengladbach, foi diagnosticado com um linfoma e estará vários meses afastado dos relvados, para realizar tratamentos no combate ao cancro, anunciou esta quinta-feira o emblema da Liga alemã de futebol.

"Stefan Lainer estará ausente da ação por vários meses. Após exames médicos, o lateral-direito de 30 anos foi diagnosticado com linfoma. O internacional austríaco terá agora de passar por vários meses de tratamento. O cancro foi detetado extremamente cedo e é tratável com medicamentos", escreveu o clube, no sítio oficial.

O Gladbach acrescenta que existe "uma probabilidade extremamente alta para uma recuperação plena", de forma "a ter uma vida normal e regressar ao futebol profissional".

"Faremos tudo o que pudermos para obter o melhor tratamento possível. Desejamos-lhe muita força e otimismo na luta contra esta doença", expressou o dirigente do Borussia Roland Virkus.

O lateral direito, de 30 anos, preparava-se para cumprir a quinta época seguida ao serviço do Gladbach, que "não irá fornecer mais detalhes sobre o tratamento para preservar a privacidade do jogador".