Sub-21 de Portugal defrontam a Roménia. Veja em direto e em exclusivo na CMTV

Seleção disputa jogo de apuramento para o Europeu de 2019, a partir das 19h15.

19:13

A Seleção portugeusa de Sub-21 disputa esta sexta-feira em Paços de Ferreira mais um jogo de qualificação para o Europeu de 2019.A equipa orientada por Rui Jorge defronta a Roménia em Paços de Ferreira,Lembre-se que Portugal ocupa neste momento o segundo lugar do grupo 8, com 14 pontos em sete jogos, menos quatro que a Bósnia, que tem mais uma partida disputada. A Roménia segue colada a Portugal, com 13 pontos nos mesmos 7 jogos. O primeiro do grupo apura-se diretamente, para o torneio que se vai realizar em junho de 2019, na Suíça. O segundo classificado disputará um playoff.