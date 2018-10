Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sub-21 lusos disputam acesso ao Europeu de sub-21 com Grécia, Polónia ou Áustria

Sorteio dos 'play-offs', que se realizam a duas mãos, entre 12 e 20 de novembro, está agendado para sexta-feira.

21:35

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 vai defrontar Grécia, Polónia ou Áustria nos 'play-offs' de acesso à fase final do Europeu da categoria de 2019, que se realiza na Itália e São Marino.



Portugal acabou esta terça-feira como o quarto melhor segundo colocado dos nove grupos de qualificação, o último que tinha acesso aos 'play-offs', ao bater em casa a Bósnia-Herzegovina por 4-2, com tentos de André Horta, João Félix, Diogo Gonçalves e Heriberto, quatro jogadores formados no Benfica.



Nas contas para os melhores segundos, que não contabilizavam os resultados com os sextos colocados, o conjunto comandado por Rui Jorge - que foi segundo do grupo 8, com 22 pontos, contra 24 da Roménia -- totalizou 16 pontos.



Portugal fez pior do que Polónia (20 pontos), Grécia (19) e Áustria (16) -- fechou com 17-7 em golos, contra 17-11 de Portugal -, mas melhor do que Irlanda do Norte e Suécia (ambas com 14), Holanda e Eslovénia (as duas com 12) e Noruega (11).



O sorteio dos 'play-offs', que se realizam a duas mãos, entre 12 e 20 de novembro, está agendado para sexta-feira.



Para a fase final, que se realiza de 16 a 30 de junho de 2019, em Itália e São Marino, qualificaram-se esta terça-feira Dinamarca, Bélgica e Roménia, que se juntaram a Itália (coanfitriã), Croácia, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Sérvia e França.