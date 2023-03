O futebol português vive dias de alarme com a sucessão de erros nas arbitragens. O CM sabe que é generalizado o receio de que a fase final do campeonato fique marcada pela polémica constante gerada por decisões em campo dos árbitros e também do VAR que ninguém percebe.



As falhas da arbitragem não são de hoje, mas esta jornada destacou-se por falhas que são classificadas como gritantes.









