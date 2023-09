Sucessão de Rubiales a pensar no Mundial

Após a demissão de Luis Rubiales, os atuais dirigentes da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ainda estão a ponderar que solução dará maior estabilidade ao organismo e, por arrasto, à candidatura conjunta com Portugal e Marrocos à organização do Mundial 2030.



“Tomo esta decisão ao saber que a minha saída contribuirá para a estabilidade que vai permitir que tanto a Europa como África continuem unidas no sonho de 2030, que permitirá trazer o maior evento do Mundo”, escreveu Rubiales na carta de demissão, reclamada por responsáveis desportivos e políticos desde que estalou a polémica devido ao beijo à jogadora Jenni Hermoso e outras atitudes condenáveis de Rubiales nos festejos do título mundial feminino.









